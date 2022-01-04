Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-5° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
4 часа назад

Диетолог рассказала, что делать с праздничным перееданием

Диетолог, профессор ФМБА России и доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, как справляться с перееданием во время новогодних каникул. Об этом сообщает ТАСС.

Диетолог рассказала, что делать с праздничным перееданием
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт отмечает, что с перееданием поможет справиться баня и большое количество употребляемой воды. Все это способствует детоксикации организма.

"Все ресурсы детоксикации: и печень, и почки, конечно, кожа — будут позволять человеку выводить токсины", — отметила диетолог.

Королева пояснила, что токсины в организме человека появляются из-за большого количество употребляемой еды. Организм не успевает перерабатывать ее, особенно в ночное время.

Ранее сообщалось, что врач рассказал, как сделать пиццу полезной.

Здоровье,Маргарита Королева,Федеральное медико-биологическое агентство,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители