Диетолог рассказала, что делать с праздничным перееданием

Диетолог, профессор ФМБА России и доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, как справляться с перееданием во время новогодних каникул. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт отмечает, что с перееданием поможет справиться баня и большое количество употребляемой воды. Все это способствует детоксикации организма.

"Все ресурсы детоксикации: и печень, и почки, конечно, кожа — будут позволять человеку выводить токсины", — отметила диетолог.

Королева пояснила, что токсины в организме человека появляются из-за большого количество употребляемой еды. Организм не успевает перерабатывать ее, особенно в ночное время.