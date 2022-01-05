Доигрались: какие травмы наносят секс-игрушки

Взрослые тоже любят играть в свои игрушки, но иногда заигрываются так, что приходится обращаться за медицинской помощью. "Рамблер" рассказывает, какие травмы можно нанести игрушками интимного назначения и как этого избежать.

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Ссадины и царапины

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Повредить слизистые оболочки довольно просто, поэтому стоит быть осторожным, особенно при использовании всевозможных девайсов. Понятно, что в такой ситуации хочется отключить мозг и как можно скорее отдаться процессу, но все же необходимо заранее убедиться, что под рукой есть тюбик с лубрикантом, а игрушка не повреждена, на ней нет сколов и острых деталей, которые могут травмировать кожу.

Трещины и разрывы

Действительно можно слишком увлечься и не обратить внимание на боль или, наоборот, отвлечься и совершить слишком резкое движение. А в результате — боль и травма. Также трещины и разрывы могут образоваться в том случае, если размер игрушки подобран неправильно. Лучше меньше, да лучше — этой поговоркой стоит руководствоваться, выбирая подходящий гаджет.

Застревание предметов

Иногда фантазия может увести слишком далеко от реальности. Но все же не стоит уплывать за пределы реальности, каждую игрушку нужно использовать по назначению, а совершенно посторонние предметы и вовсе не брать с собой в постель. Если конфуза избежать не удалось, попробуйте осторожно извлечь застрявший предмет двумя пальцами, примерно так же, как менструальную чашу. Если гаджет попал в другие физиологические отверстия, немедленно вызывайте скорую. Вряд ли врачи удивятся, а вот жизнь действительно спасут.

Аллергия

Очень часто для изготовления игрушек используется латекс — натуральный материал, получаемый из каучуконосных деревьев. Подвох в том, что на белки, содержащиеся в этих деревьях, может возникнуть аллергическая реакция. Сыпь, покраснения, отек горла, затрудненное дыхание — симптомы, которые нельзя игнорировать. Стоит обратиться к врачу, чтобы подтвердить наличие аллергии и подобрать адекватное лечение. Выбирая игрушку, всегда обращайте внимание на материалы, из которых она изготовлена. Самым безопасным считается медицинский силикон.

Инфекции

От инфекций, передающихся половым путем, не застрахованы даже те, кто не использует игрушки. Но любые гаджеты и приспособления увеличивают риск. На поверхности игрушек могут размножаться патогенные микроорганизмы, вызывающие хламидиоз, сифилис, герпес и другие заболевания.

Меры предосторожности

Не уверен, не бери. Прежде чем покупать игрушку, внимательно изучите информацию о производителе, выясните, из какого материала изготовлен гаджет, почитайте отзывы. Не пытайтесь сэкономить, такая экономия может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

"Джо не делится едой". Если родители и воспитатели в детском саду учили вас делиться игрушками, хвалили за щедрость, ругали за жадность, то со взрослыми игрушками стоит действовать с точностью до наоборот. Интимный гаджет только для вас, как зубная щетка.

Чистота — залог здоровья. Мойте игрушку до и после каждого применения теплой водой с мылом или средством, рекомендованным производителем. Если вы планируете использовать игрушку для разных частей тела, не забывайте использовать и менять презерватив.