Вспышка загадочной болезни снизила умственные способности молодёжи

Молодых людей в канадской провинции Нью-Брансуик поражает загадочное неврологическое заболевание. Это продолжается уже около двух лет, медики не могут найти причины возникновения феномена, пишет газета The Guardian.

Фото: АГН Москва/Global Look Press АГН Москва/Global Look Press

По данным СМИ, заболевание впервые проявилось около двух лет назад и со временем стало поражать всё больше молодых людей, вызывая у них стремительное снижение когнитивных функций.

Заболевание характеризуется спазмами в мышцах, нарушением работы вестибулярного аппарата, ухудшением памяти, снижением веса и периодическими галлюцинациями. Специалисты сравнивают недуг с коровьим бешенством — болезнью Кройцфельдта — Коба, прионным заболеванием со стопроцентной смертностью.

На сегодняшний день известно о 48 случаях заболевания на территории Канады, но медики не исключают, что реальное число выше. Также сообщается о восьми случаях смерти среди пациентов с подозрением на эту таинственную болезнь.