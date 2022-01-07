Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
2 часа назад

Вспышка загадочной болезни снизила умственные способности молодёжи

Молодых людей в канадской провинции Нью-Брансуик поражает загадочное неврологическое заболевание. Это продолжается уже около двух лет, медики не могут найти причины возникновения феномена, пишет газета The Guardian.

Вспышка загадочной болезни снизила умственные способности молодёжи
Фото: АГН Москва/Global Look PressАГН Москва/Global Look Press

По данным СМИ, заболевание впервые проявилось около двух лет назад и со временем стало поражать всё больше молодых людей, вызывая у них стремительное снижение когнитивных функций.

Заболевание характеризуется спазмами в мышцах, нарушением работы вестибулярного аппарата, ухудшением памяти, снижением веса и периодическими галлюцинациями. Специалисты сравнивают недуг с коровьим бешенством — болезнью Кройцфельдта — Коба, прионным заболеванием со стопроцентной смертностью.

На сегодняшний день известно о 48 случаях заболевания на территории Канады, но медики не исключают, что реальное число выше. Также сообщается о восьми случаях смерти среди пациентов с подозрением на эту таинственную болезнь.

Ранее была названа причина резкого ухудшения зрения.

Здоровье,The Guardian,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители