Раскрыты действенные способы избавиться от бессонницы

Эксперты Американской ассоциации сна раскрыли, как именно необходимо действовать человеку, который страдает от бессонницы и никак не может уснуть в своей постели. Об этом сообщает «Медик Форум».

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Существует ряд причин, по которым человек так или иначе не способен погрузиться в сон. Одним из самых простых способов, который может помочь избавиться от этого, может стать «передышка» от пустой попытки уснуть, лежа долгое время в горизонтальном положении. По словам специалистов, в случае, если человек просыпается более чем на 10 минут, стоит попробовать подняться с кровати и присесть в другое место, пока не появится чувство сонливости.