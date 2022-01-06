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1 час назад

Назван самый полезный зимний напиток

По мнению профессора Ульяны Супрун, лучший напиток для зимы — это какао.

Назван самый полезный зимний напиток
Фото: DepositphotosDepositphotos

В холодное время года его употребление приносит особую пользу организму.

Благодаря содержащимся в нем веществам какао способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает мозговое кровоснабжение, нормализует уровни сахара и холестерина в крови, оказывает антиоксидантное действие, препятствует воспалительным процессам и развитию деменции.

Однако эксперты также отмечают, что к употреблению любого продукта надо подходить разумно. Например, какао богат кофеином и теобромином и достаточно калориен. Его не рекомендуется пить беременным и тем, кто хочет похудеть или страдает от неврозов. Если нужно согреться, взбодриться и нет противопоказаний — это отличный вариант.

По поводу воздействия на кожу, мнения специалистов расходятся: одни считают, что из-за какао появляются угри, другие, напротив, утверждают, что напиток помогает защитить кожу от УФ-излучения и разгладить морщины.

Здоровье,
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