Назван самый полезный зимний напиток

По мнению профессора Ульяны Супрун, лучший напиток для зимы — это какао.

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В холодное время года его употребление приносит особую пользу организму.

Благодаря содержащимся в нем веществам какао способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает мозговое кровоснабжение, нормализует уровни сахара и холестерина в крови, оказывает антиоксидантное действие, препятствует воспалительным процессам и развитию деменции.

Однако эксперты также отмечают, что к употреблению любого продукта надо подходить разумно. Например, какао богат кофеином и теобромином и достаточно калориен. Его не рекомендуется пить беременным и тем, кто хочет похудеть или страдает от неврозов. Если нужно согреться, взбодриться и нет противопоказаний — это отличный вариант.