Как прийти в форму после праздников

За время новогодних застолий многие рискуют набрать лишние килограммы. Чтобы вернуть прежнюю форму, многие зачастую прибегают к строгим диетам и экстремальным тренировкам, однако это оказывается далеко не всегда эффективно. Более того, жесткие ограничения в питании рискуют нанести еще и удар по здоровью, пишет британское издание Express.

Фото: Инвест-Форсайт Инвест-Форсайт

Как отмечает диетолог и фитнес-тренер Кэтлин Троттер, в этом нет ничего удивительного, ведь универсальной диеты для всех не существует. Для каждого человека эффективным будет свой индивидуальный подход к питанию.

В целом вместо жестких диет она рекомендует планомерно исключать из рациона полуфабрикаты, не увлекаться газировкой, а также следить за размером порций еды. Упор тренер рекомендует делать на продукты с высоким содержанием питательных веществ, а также советует пить достаточное количество воды.