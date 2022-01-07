Почему купание в ледяной проруби вредит здоровью

Купание в холодной воде и правда способствует закаливанию. Моржи редко болеют простудой, гриппом, ОРВИ по сравнению с другими людьми. Однако нырок в ледяную воду без подготовки может дорого обойтись. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Когда человек купается зимой, он не ощущает холода, так как при сужении кожных капилляров кровь начинает поступать в мозг и сердце. Таким образом повышается состояние иммунной системы.

Но нельзя путать постепенный процесс закаливания с разовым прыжком в воду. Если организм к подобному не привык, можно легко получить переохлаждение. Чаще всего страдают органы малого таза, мочеполовая система, яичники и придатки. Затем начинают развиваться воспалительные процессы.

Дети и вовсе подвержены риску срыва иммунитета. Когда неподготовленный ребенок с низким иммунитетом окунается в холодную воду, кора надпочечников выделяет огромное количество адреналина, это стресс для организма. Дети не могут объяснить родителям, хорошо им после купания в проруби или плохо, поэтому врачи не советуют купаться в ледяной воде с детьми.

Некоторым людям и вовсе запрещено купаться зимой. Это не стоит делать, если у вас есть:

заболевания сердца, сосудов

склонность к судорожному состоянию, эпилепсии

воспалительные процессы

аллергическая реакция на холод

гипертония

алкогольное опьянение