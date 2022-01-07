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1 час назад

Почему купание в ледяной проруби вредит здоровью

Купание в холодной воде и правда способствует закаливанию. Моржи редко болеют простудой, гриппом, ОРВИ по сравнению с другими людьми. Однако нырок в ледяную воду без подготовки может дорого обойтись. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Почему купание в ледяной проруби вредит здоровью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Когда человек купается зимой, он не ощущает холода, так как при сужении кожных капилляров кровь начинает поступать в мозг и сердце. Таким образом повышается состояние иммунной системы.

Но нельзя путать постепенный процесс закаливания с разовым прыжком в воду. Если организм к подобному не привык, можно легко получить переохлаждение. Чаще всего страдают органы малого таза, мочеполовая система, яичники и придатки. Затем начинают развиваться воспалительные процессы.

Дети и вовсе подвержены риску срыва иммунитета. Когда неподготовленный ребенок с низким иммунитетом окунается в холодную воду, кора надпочечников выделяет огромное количество адреналина, это стресс для организма. Дети не могут объяснить родителям, хорошо им после купания в проруби или плохо, поэтому врачи не советуют купаться в ледяной воде с детьми.

Некоторым людям и вовсе запрещено купаться зимой. Это не стоит делать, если у вас есть:

  • заболевания сердца, сосудов
  • склонность к судорожному состоянию, эпилепсии
  • воспалительные процессы
  • аллергическая реакция на холод
  • гипертония
  • алкогольное опьянение

Таким образом, в прорубь можно окунаться абсолютно здоровым людям. Если же вы не уверены в своем здоровье, лучше найти более безопасный способ купания. Например, принять прохладный душ. Закаливание детей тоже лучше проводить без экстрима. Для этого существует метод обтирания и обливания прохладной водой, криотерапия и хождение босиком.

Здоровье,
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