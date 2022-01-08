Власти Казахстана вернули контроль над всеми административными зданиями

Казахстанские власти контролируют все принадлежащие государственным органам здания, которые были захвачены участниками протестов. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".

Фото: Павел Михеев/Reuters Павел Михеев/Reuters

"В настоящее время все здания госорганов взяты под контроль. Патрульная полиция обеспечивает общественный порядок. Строевые подразделения функционируют в штатном режиме. Работает служба "102". В среднем в сутки на пульт дежурных поступает более 1200 звонков", - говорится в сообщении.

Ранее в МВД страны рассказали, что в результате антитеррористической операции были задержаны до четырех тысяч манифестантов. В полиции подчеркнули, что всем им грозит пожизненное лишение свободы.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на крупнейший город республики Алма-Ату было совершено "не менее шести волн нападений террористов общей численностью 20 тыс. человек". Он отметил, что среди нападавших были люди, которые говорили на иностранных языках.