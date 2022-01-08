В МЧС посоветовали отказаться от увлажняющего крема

Специалисты МЧС порекомендовали в морозные дни не использовать тональные и увлажняющие кремы и помады, которые могут спровоцировать обморожение. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

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«Перед выходом на улицу хорошенько защитите уязвимые к обморожению участки тела: наденьте теплые носки, перчатки лучше сменить варежками, не забудьте про шарф и шапку. Не используйте перед выходом на улицу увлажняющие кремы, откажитесь от использования тонального крема и увлажняющей помады. Содержащаяся в них вода наполнит поры и замёрзнет на морозе», — подчеркнули эксперты.

Они же уточнили, что за полчаса до выхода на улицу лучше намазать лицо жирным кремом, а губы обработать бесцветной помадой.

Также спасатели посоветовали не оставаться на воздухе дольше полутора часов, а во время длительных прогулок делать перерывы и согреваться в теплых помещениях.

Кроме того, зима — не лучшее время для низкокалорийных диет, к тому же в ежедневном меню должны присутствовать продукты с витамином C. А вот алкогольными напитками лучше не увлекаться: