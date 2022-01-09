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3 часа назад

6 проблем со здоровьем, которые возникают из-за лишнего веса

Ожирение настигает человека по разным причинам: неправильное питание, преимущественно сидячий образ жизни, генетическая предрасположенность, гормональные проблемы. К сожалению, лишний вест неизбежно провоцирует проблемы со здоровьем. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

6 проблем со здоровьем, которые возникают из-за лишнего веса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сердце и сосуды

Сердце человека с ожирением испытывает повышенную нагрузку. Чем больше весит человек, тем больше кислорода и питательных веществ ему необходимо доставить до клеток и органов. Поэтому ему приходится сокращаться быстрее и за один раз перекачивать больший поток крови. Кроме этого, жир откладывается также и вокруг сердечной мышцы.

Обмен веществ

Желудок, кишечник, печень и поджелудочная железа также могут быть окружены жиром. Это является причиной нарушения переваривания пищи, всасывания полезных веществ и выведения продуктов обмена. Жир препятствует проникновению глюкозы в клетки организма. Из-за этого в крови возникает повышенная концентрация инсулина, а чувствительность к нему в клетках снижается. Это становится фактором риска для развития диабета и других болезней.

Позвоночник и суставы

Свой вес мы носим с собой, поэтому тучным людям приходится носить на своих ногах тяжелую ношу. Это очень сильно нагружает позвоночник и суставы, вследствие чего они изнашиваются раньше времени.

Органы дыхания

У людей с ожирением изменяется процесс дыхания. Оно становится усиленным и поверхностным, неглубокий вдох и такой же выдох. Это приводит к гиповентиляции легких, гипоксемии и апноэ.

Половые органы

Жировая ткань влияет на синтез, накопление и метаболизм гормонов. Поэтому чем больше жировой ткани, тем менее интенсивно вырабатываются половые гормоны – эстроген у женщин и тестостерон у мужчин – и снижается их активность.

Нервы

Невозможность контролировать свой аппетит и нервозность, связанная с этим, становится причиной снижения работоспособности и настроения, отсутствия мотивации, развития заболеваний.

Здоровье,
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