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1 час назад

Для чего класть мыло в постель

Обычный кусок мыла поможет избавиться от одной неприятной проблемы, которая тревожит многих во время сна. Что это за проблема и каким образом ее решает простое мыло, читайте в материале "Рамблера".

Для чего класть мыло в постель
Фото: DepositphotosDepositphotos

Об этом необычном свойстве мыла мало кому известно, а между тем наши бабушки весьма успешно использовали мыло не только в качестве моющего средства, но и средства от судорог ног.

Хотя бы раз, наверное, каждому приходилось ночью просыпаться от неприятных ощущений, когда конечности сводит судорогой. Сделать с этой болью, которая обычно накатывает волнами, ничего невозможно, приходится просто ждать, пока судорога пройдет. Но, оказывается, возможно предупредить этот ночной кошмар, положив в постель кусок обычного мыла.

Сорт, запах и производителя выбирайте по своему вкусу, в данном случае они не играют совершенно никакой роли. Лучше всего мыло положить под простыню где-то в ногах, но место его расположения тоже не слишком важно. Главное, чтобы кусок не мешал вам спать.

На этом все приготовления закончены. Осталось лечь спать, уютно устроиться под одеялом и насладиться в полной мере сном без судорог.

Как это работает, не могут объяснить даже медики. Но способ действенный. Правда, некоторые уверены, что секрет этого трюка в обычном самовнушении. Но даже если это так, значения не имеет, ведь важен результат, не так ли?

Здоровье,
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