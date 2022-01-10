Нарколог посоветовал пить кислые напитки после праздников

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн посоветовал пить после новогодних праздников кислые напитки. По словам нарколога, кефир, морс или вода с лимоном помогут организму восстановиться после алкоголя и переедания. Слова эксперта передает РБК.

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Психиатр-нарколог утверждает, что кислые напитки — лучший вариант для организма после интоксикации. Крепкий чай или кофе создают дополнительную нагрузку для организма. Злоупотребление другой жидкостью чревато отеками.

Брюн советует включить в рацион кислые напитки: кефир, клюквенный морс или простую воду с лимоном.

«Если в период праздников не получилось удержаться от переедания и избыточного употребления алкоголя, важно вовремя остановиться. Состояние постинтоксикации облегчают кислые напитки: если организм хорошо переносит молочные продукты, можно пить кефир. Также можно пить клюквенный морс или просто воду с лимоном», — советует Брюн.

Эксперт отметил, что бульоны и супы также полезны для организма. Наконец, Брюн предупредил, что с утра не стоит пить алкоголь, даже если очень плохо.

«Если организм все же сильно пострадал от чрезмерного употребления алкоголя, необходимо обратиться в государственную наркологическую службу, где окажут медицинскую помощь бесплатно и квалифицированно», — заключил нарколог.