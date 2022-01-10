Сомнолог рассказала, как восстановить сон после праздников

Врач-сомнолог, психотерапевт Елена Колесниченко перечислила способы восстановить сон после новогодних праздников. Беседу публикует издание «Лента.ру».
Психотерапевт не рекомендует отсыпаться до самого вечера. Когда мы сдвигаем режим сна и бодрствования, изменения отражаются на всем организме: обмене веществ, синтезе гормонов, работе сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.
На сколько часов сдвинется режим в новогодние выходные, столько же дней понадобится на восстановление.
«Если мы смещаем время нашего сна в новогодние выходные больше, чем на два часа, то на восстановление циркадных ритмов организму потребуется время из расчета один день на один час сдвига», — отметила врач.
Например, обычно вы идете спать в 00:00, а в каникулы ложились в 4:00. Соответственно, чтобы вернуться в привычный распорядок, понадобится четыре дня. Врач отметила, что в попытках вернуть режим лучше исключить дневной сон.
Колесниченко также не рекомендует объедаться в ночное время. Врач посоветовала провести начало года активно, составить план и включить в него прогулку или катание на коньках.
Кроме того, сомнолог отметила, что не стоит злоупотреблять алкоголем. Лучше пить побольше воды, так как после праздников организм часто обезвожен. Нарколог Минздрава России Евгений Брюн посоветовал пить после новогодних праздников кислые напитки.