Сомнолог рассказала, как восстановить сон после праздников

Врач-сомнолог, психотерапевт Елена Колесниченко перечислила способы восстановить сон после новогодних праздников. Беседу публикует издание «Лента.ру».

Фото: Кадр из фильма «Бойцовский клуб» Кадр из фильма «Бойцовский клуб»

Психотерапевт не рекомендует отсыпаться до самого вечера. Когда мы сдвигаем режим сна и бодрствования, изменения отражаются на всем организме: обмене веществ, синтезе гормонов, работе сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

На сколько часов сдвинется режим в новогодние выходные, столько же дней понадобится на восстановление.

«Если мы смещаем время нашего сна в новогодние выходные больше, чем на два часа, то на восстановление циркадных ритмов организму потребуется время из расчета один день на один час сдвига», — отметила врач.

Например, обычно вы идете спать в 00:00, а в каникулы ложились в 4:00. Соответственно, чтобы вернуться в привычный распорядок, понадобится четыре дня. Врач отметила, что в попытках вернуть режим лучше исключить дневной сон.

Колесниченко также не рекомендует объедаться в ночное время. Врач посоветовала провести начало года активно, составить план и включить в него прогулку или катание на коньках.