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37 минут назад

Ученые заявили об опасности зубной пасты

Международная группа исследователей во главе с учеными Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле раскрыли, что триклозан, который содержится в зубной пасте и других продуктах, может вызывать воспаление кишечника. О вреде антибактериального вещества сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Ученые заявили об опасности зубной пасты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Триклозан при попадании в ЖКТ влияет на микрофлору кишечника таким образом, что некоторые микробы начинают оказывать вредное воздействие, способствуя воспалительным процессам. Это связано с тем, что бактерии выделяют ферменты, например бета-глюкуронидазы, которые при взаимодействии с триклозаном становятся патогенными для кишечника.

Исследователи разработали соединение, которое блокирует метаболический цикл с участием триклозана. Эксперименты на мышах показали, что ингибитор предотвращает повреждение толстого кишечника и развитие колита — воспалительного заболевания ЖКТ. Результаты помогут найти новые методы лечения таких расстройств, которые становятся все более распространенными среди населения.

Ранее триклозан использовался в составе антибактериального мыла, однако в 2016 году по распоряжению FDA соединение больше не использовалось в качестве средства дезинфекции из-за опасений, что оно способствует возникновению устойчивых бактерий. Однако триклозан по-прежнему добавляют в косметику, одежду и зубные пасты. Однако это вещество легко всасывается в ЖКТ, и ученые пытаются выяснить механизмы его потенциального влияния на организм.

Здоровье,
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