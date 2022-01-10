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51 минуту назад

Почему нельзя два дня подряд носить одну и ту же одежду

Казалось бы, если сильного запаха нет, то одежду можно не менять. Но это не так. Несколько дней подряд надевать один и тот же предмет гардероба опасно. Подробнее — в материале "Рамблера".

Почему нельзя два дня подряд носить одну и ту же одежду
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Прыщи

Грязная одежда собирает пот и бактерии, которые переносятся на волосяные участки тела, вызывая закупорку пор. Пот в сочетании с отмершими клетками кожи может вызвать раздражение и привести к прыщам практически на любой части тела, включая спину, бедра и даже ягодицы.

Неприятный запах

Потоотделение — абсолютно закономерное явление после насыщенного дня. Именно в этой влажной среде, как правило, развиваются микробы и бактерии, что зачастую приводит к появлению неприятного запаха.

Заражение

Большинство бактерий, обитающих на одежде, наши собственные. Но запросто можно подцепить инфекцию от окружающих. Достаточно столкнуться с зараженным участком, например, рукавом, а затем протереть им собственное лицо.

Здоровье,
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