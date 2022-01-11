Диетолог объяснила вред разгрузочных дней после праздников

Врач-диетолог Наталья Круглова не рекомендует проводить разгрузочные дни после праздников. О вреде голодания эксперт рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Кадр из фильма «Красотка на всю голову» Кадр из фильма «Красотка на всю голову»

Диетолог объясняет, что разгрузочные дни создают привычку отрабатывать то, что мы съели. Это формирует опасную связь расплаты за биологическую потребность.

«Не нужно формировать связь "когда мы переедаем за это приходит условная расплата" — это будет формировать ограничительный тип пищевого поведения, когда мы сидим на ограниченной в плане калорийности диете, но можем переесть, и будет период переедания и голода», — объяснила специалистка.

Кроме того, польза разгрузочных дней не доказана научно. Нет данных, которые подтверждают, что голодание или «день на кефире» поможет организму восстановиться.

По словам Кругловой, после переедания необходимо вернуться в привычному режиму питания и обычному рациону. Нужно отталкиваться от чувства голода. Также эксперт советует добавить в рацион овощей и зелени: они содержат пищевые волокна, помогающие пищеварению.