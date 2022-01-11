3 эффективных способа помочь печени после праздников

Как не допустить сбой в работе одного из важнейших органов.

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«Послевкусие» праздников в виде всевозможных пищевых расстройств и болей в области печени могут испортить первые рабочие недели года. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, учитывая тот факт, что лишь немногие контролируют количество выпитого алкоголя и употребление жирной пищи. Нередко печень дает сбой. Так как же поддержать один из важнейших органов мягко, но при этом эффективно? Мы решили выяснить.

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Качественный кофе

Еще раз подчеркнем — важен именно качественный молотый кофе с небольшим количеством нежирного молока. Растворимый кофе или напитки с кофеином здесь совсем не подойдут. К слову, кофе сам по себе очень полезный напиток, который часто помогает предотвращать заболевания ЖКТ. Но важно помнить, что бесконтрольное употребление кофе и крепкого чая может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, а потому важно знать свою меру. В небольших количествах кофе положительно влияет на работу печени, укрепляя ее защитные свойства.

Регулярные тренировки

Без физической активности поддержание здорового образа жизни представить сложно. За праздники многие из нас успели слегка поднабрать, а потому спорт в любом случае будет необходим хотя бы на несколько месяцев, ведь подготовку к лету никто не отменял. Кроме того, ежедневная посильная нагрузка помогает снизить риск возникновения неалкогольной жировой болезни печени. Если вам трудно заставить себя регулярно посещать зал, можете начать с элементарной зарядки, которая должна со временем стать вашим ритуалом. Так вы заставите все органы, в том числе и печень, активнее работать и выводить токсины из организма.

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