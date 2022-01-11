Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-4° в 
USD 74.84EUR 84.88
Войти в почту
1 час назад

3 эффективных способа помочь печени после праздников

Как не допустить сбой в работе одного из важнейших органов.

3 эффективных способа помочь печени после праздников
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

«Послевкусие» праздников в виде всевозможных пищевых расстройств и болей в области печени могут испортить первые рабочие недели года. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, учитывая тот факт, что лишь немногие контролируют количество выпитого алкоголя и употребление жирной пищи. Нередко печень дает сбой. Так как же поддержать один из важнейших органов мягко, но при этом эффективно? Мы решили выяснить.

Видео дня

Качественный кофе

Еще раз подчеркнем — важен именно качественный молотый кофе с небольшим количеством нежирного молока. Растворимый кофе или напитки с кофеином здесь совсем не подойдут. К слову, кофе сам по себе очень полезный напиток, который часто помогает предотвращать заболевания ЖКТ. Но важно помнить, что бесконтрольное употребление кофе и крепкого чая может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, а потому важно знать свою меру. В небольших количествах кофе положительно влияет на работу печени, укрепляя ее защитные свойства.

Регулярные тренировки

Без физической активности поддержание здорового образа жизни представить сложно. За праздники многие из нас успели слегка поднабрать, а потому спорт в любом случае будет необходим хотя бы на несколько месяцев, ведь подготовку к лету никто не отменял. Кроме того, ежедневная посильная нагрузка помогает снизить риск возникновения неалкогольной жировой болезни печени. Если вам трудно заставить себя регулярно посещать зал, можете начать с элементарной зарядки, которая должна со временем стать вашим ритуалом. Так вы заставите все органы, в том числе и печень, активнее работать и выводить токсины из организма.

Грейпфрут спешит на помощь

Если вы большой поклонник цитрусовых, вы будете приятно удивлены, что с помощью грейпфрута можно эффективно защищать печень и помогать ей восстанавливаться куда быстрее. Ко всему прочему, элементы., содержащиеся в этом фрукте, не дают жиру в печени скапливаться, а это невероятно важно, если этот орган — ваше слабое место. В первые недели после праздников попробуйте устроить себе грейпфрутовый праздник, используя эти фрукты в десертах, а также съедая как минимум четверть грейпфрута раз в три дня.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители