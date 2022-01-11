3 эффективных способа помочь печени после праздников

Как не допустить сбой в работе одного из важнейших органов.
«Послевкусие» праздников в виде всевозможных пищевых расстройств и болей в области печени могут испортить первые рабочие недели года. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, учитывая тот факт, что лишь немногие контролируют количество выпитого алкоголя и употребление жирной пищи. Нередко печень дает сбой. Так как же поддержать один из важнейших органов мягко, но при этом эффективно? Мы решили выяснить.
Еще раз подчеркнем — важен именно качественный молотый кофе с небольшим количеством нежирного молока. Растворимый кофе или напитки с кофеином здесь совсем не подойдут. К слову, кофе сам по себе очень полезный напиток, который часто помогает предотвращать заболевания ЖКТ. Но важно помнить, что бесконтрольное употребление кофе и крепкого чая может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, а потому важно знать свою меру. В небольших количествах кофе положительно влияет на работу печени, укрепляя ее защитные свойства.
Без физической активности поддержание здорового образа жизни представить сложно. За праздники многие из нас успели слегка поднабрать, а потому спорт в любом случае будет необходим хотя бы на несколько месяцев, ведь подготовку к лету никто не отменял. Кроме того, ежедневная посильная нагрузка помогает снизить риск возникновения неалкогольной жировой болезни печени. Если вам трудно заставить себя регулярно посещать зал, можете начать с элементарной зарядки, которая должна со временем стать вашим ритуалом. Так вы заставите все органы, в том числе и печень, активнее работать и выводить токсины из организма.
Если вы большой поклонник цитрусовых, вы будете приятно удивлены, что с помощью грейпфрута можно эффективно защищать печень и помогать ей восстанавливаться куда быстрее. Ко всему прочему, элементы., содержащиеся в этом фрукте, не дают жиру в печени скапливаться, а это невероятно важно, если этот орган — ваше слабое место. В первые недели после праздников попробуйте устроить себе грейпфрутовый праздник, используя эти фрукты в десертах, а также съедая как минимум четверть грейпфрута раз в три дня.