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1 час назад

Плохое настроение, проблемы со сном и другие признаки депрессии

Депрессия является серьезным заболеванием, которое важно вовремя лечить. Поэтому необходимо как можно раньше распознать нестабильное состояние и воспользоваться услугами специалистов. По словам психолога Ольги Коротиной-Гессе, для этого следует обратить внимание на ряд факторов.

Плохое настроение, проблемы со сном и другие признаки депрессии
Фото: Passion.ruPassion.ru

В первую очередь эксперт советует наблюдать за своим настроением. На депрессию указывает его стремительное ухудшение без причин, а также уныние. «На вас нападает уныние. Вы себя чувствуете не очень хорошо. Вот именно это снижение настроения и дает состояние уныния. У вас появляется ощущение безнадежности, бессмысленности жизни», — отметила Ольга Коротина-Гессе в беседе с «Пятым каналом».

Следующими признаками психического расстройства психолог назвала снижение концентрации внимания, всепоглощающее чувство вины, проблемы со сном и перемены в пищевом поведении.

Свидетельствует о недуге и опасный симптом, который проявляется в суицидальных мыслях, когда человек чувствует себя никому не нужным. А также депрессия провоцирует замедленность в движениях. «Знаете, вот это ощущение, словно у вас отобрали внутренние силы. У вас не хватает энергии. Появляется некая замедленность в движениях. Иногда вам кажется, что вы медленно берете какие-то предметы. Это все тоже связано с определенным изменением вашего состояния», — сообщила Ольга Коротина-Гессе. Она также предупредила, что при обнаружении нескольких признаков уже пора обращаться к врачу.

Здоровье,
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