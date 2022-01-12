Плохое настроение, проблемы со сном и другие признаки депрессии

В первую очередь эксперт советует наблюдать за своим настроением. На депрессию указывает его стремительное ухудшение без причин, а также уныние. «На вас нападает уныние. Вы себя чувствуете не очень хорошо. Вот именно это снижение настроения и дает состояние уныния. У вас появляется ощущение безнадежности, бессмысленности жизни», — отметила Ольга Коротина-Гессе в беседе с «Пятым каналом» .

Свидетельствует о недуге и опасный симптом, который проявляется в суицидальных мыслях, когда человек чувствует себя никому не нужным. А также депрессия провоцирует замедленность в движениях. «Знаете, вот это ощущение, словно у вас отобрали внутренние силы. У вас не хватает энергии. Появляется некая замедленность в движениях. Иногда вам кажется, что вы медленно берете какие-то предметы. Это все тоже связано с определенным изменением вашего состояния», — сообщила Ольга Коротина-Гессе. Она также предупредила, что при обнаружении нескольких признаков уже пора обращаться к врачу.