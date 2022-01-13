Три гарантированных способа избавиться от икоты

Икота всегда возникает неожиданно, но с ней не всегда легко справиться. "Рамблер" поделится тремя проверенными способами, которые помогут избавиться от икоты.

Икота — это непроизвольное сокращение диафрагмы и межреберных мышц. Каждый спазм вызывает приток воздуха в легкие, он провоцирует появление характерного звука.

Естественным образом икота может длиться от 10 до 30 минут, но если необходимо избавиться от нее быстрее, вот несколько способов.

Задержите дыхание

Самый простой способ заключается в задержке дыхания. Вдохните побольше воздуха и постарайтесь не дышать столько, сколько получится. Затем сделайте медленный выдох. Можно повторить упражнение несколько раз.

Также можно подышать в бумажный пакет. Дыхание в пакет повысит концентрацию углекислого газа в крови и восстановит ритм дыхания. Полиэтиленовый пакет использовать не стоит, можно задохнуться.

Используйте «маневр Вальсальвы»

«Маневр Вальсальвы» помогает также восстановить давление в ушах. Сделайте глубокий вдох, зажмите нос, закройте рот и начните медленно выдыхать через закрытые ноздри. Главное — делать это мягко и осторожно, чтобы не травмировать уши.

Правда, этим методом не стоит пользоваться при простуде и проблемах с сердцем. Так как дыхание в нос вызовет давление и может негативно сказаться на других органах.

Выпейте стакан воды

Вы можете выпить любую жидкость без газа. Однако употреблять воду лучше маленькими глотками без остановок и передышек. Самое главное — делать это быстро.