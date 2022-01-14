Названы мешающие похудению ошибки

Нутрициолог Анна Дробышева назвала ключевые ошибки, мешающие похудению. Об этом сообщает РИА Новости.

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Одной из них является недостаточное количество питьевой воды. По словам специалиста, чтобы похудеть, нужно выпивать не менее восьми стаканов чистой воды в день.

«Вода удаляет из организма вредные вещества и остатки продуктов жизнедеятельности, снижает аппетит. Не заменяйте чистую воду другими калорийными напитками»,

— посоветовала она.

Дробышева добавила, что еще одной ошибкой является недостаток жиров в рационе. Она отметила, что худеющие люди бояться есть жиры из-за высокой калорийности. Однако без достаточного количества жиров не усваиваются жирорастворимые витамины.

«Это влечет большие проблемы со здоровьем. Важнее сократить количество углеводов, а не жиров»,

— сказала она.