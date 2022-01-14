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1 час назад

Нутрициолог назвала мешающие похудению ошибки

Нутрициолог Анна Дробышева назвала ключевые ошибки, мешающие похудению. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы мешающие похудению ошибки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Одной из них является недостаточное количество питьевой воды. По словам специалиста, чтобы похудеть, нужно выпивать не менее восьми стаканов чистой воды в день.

«Вода удаляет из организма вредные вещества и остатки продуктов жизнедеятельности, снижает аппетит. Не заменяйте чистую воду другими калорийными напитками»,

— посоветовала она.

Дробышева добавила, что еще одной ошибкой является недостаток жиров в рационе. Она отметила, что худеющие люди бояться есть жиры из-за высокой калорийности. Однако без достаточного количества жиров не усваиваются жирорастворимые витамины.

«Это влечет большие проблемы со здоровьем. Важнее сократить количество углеводов, а не жиров»,

— сказала она.

По словам нутрициолога, похудению также мешает недостаток белка в рационе. Она пояснила, что белок играет ключевую роль в сохранении мышечной массы и сжигании жировой массы тела. Дробышева подчеркнула, что белки должны составлять не менее 1/4 тарелки.

Здоровье,
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