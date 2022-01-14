5 способов интимного омоложения

После родов или с возрастом вход во влагалище может расшириться и интимная близость уже не будет приносить былого удовольствия, а эстетический вид собственного тела перестанет радовать. Получится ли что-то сделать в такой ситуации? Решить проблему можно несколькими способами.

Фото: Кадр из фильма «Тело Дженнифер» Кадр из фильма «Тело Дженнифер»

Говорят, не стареет тот, кто молод душой. Только вот для тела — это слабая мотивация: просто верить в вечную юность недостаточно, что сохранять цветущий внешний вид. Особенно когда дело касается интимной жизни. После родов, операций на половых органах, тяжелых нагрузок и менопаузы женщина может наблюдать у себя такие пикантные трудности, как опущение органов, недержание мочи,ощущение, что внутри стало слишком широко. Что делать? Пустить время вспять. Секс-коуч, основатель школы интимной гимнастики Вагимагия, Екатерина Бибишева, специально для WMJ.ru, поделилась пятью способами вернуть молодость вагине.

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Екатерина Бибишева, Секс-коуч, основатель школы интимной гимнастики Вагимагия

Гиалуроновые филлеры

Новинка в области интимной косметологи. Суть проста: в вагину, как в лицо, делают инъекции гиалуроновой кислоты. Эффект моментальный: объем мягких тканей увеличивается, вагина «омолаживается». За счет чего, спросите вы? За счет отека, конечно же: ткани набухают и расправляются. Что происходит с отеком дальше? Правильно, со временем он проходит. Поэтому уже через 4-6 месяцев вы снова придете на уколы. И это еще не все. Отекшие ткани дают большой вес и растягивают мышцы тазового дна. Так и до опущения органов малого таза не далеко. А еще могут появиться проблемы с естественной лубрикацией: после введения гиалуроновой кислоты организм начинает активно избавляться от собственной смазки. Появляется сухость, вагина стареет еще сильнее.

Ультразвуковое сужение влагалища

На стенки вагины воздействуют высокими температурами — кратковременно и на глубину не более 4,5 мм. Такая процедура вызывает необратимое свертывание белка. Плохие косметологи рассказывают сказки, что это способствует выработке собственного коллагена. По факту процедура просто разрушает свой, а на место воздействия появляются фиброзы и рубцы.

Сужающие палочки

Что в их составе? Тальк, квасцы и особая трава с горы Мадула. Вместе они высушивают вагинальный канал. А еще вызывают отек. Трава шершавая, она царапает стенки вагины. Вагина становится сухой и опухшей. За счет этого может появится ощущение узости, но насколько оправданы такие жертвы?

Вагинальные нити

Их еще называют перионеовагинальным лифтингом. Метод заключается в том, что твою вагину буквально заштопывают. Сделаны вагинальные нити из полилактида и поликапролактона, вещества гипоаллергенные и рассасываются в течение 18 месяцев. Но эффект от нитей сразу не пропадает благодаря рубцеванию тканей. Вагина может остаться узкой до 3-5 лет.И кажется так все круто — раз и зашить вагину, но есть здесь и свои подводные камни.

Во-первых, нити — это косметическая операция. Они только маскируют проблему, но не решают ее. Опущение органов, слабость мышц тазового дна — все это останется с вами. Во-вторых, нити частенько не приживаются. Иногда их приходится удалять вместе с частью стенки вагины. Добавьте к этому длительный прием антибиотиков и походы к врачу. А еще может пропасть чувствительность и появится боль во время секса, если сшить слишком сильно И наконец в-третьих, нити — это не навсегда. Спустя несколько лет операцию придется повторить, чтобы сделать вход снова узким.

Я знаю сторонниц «все и сразу»: они не хотят и слышать о тренировках интимных мышц, потому что хотят быстрый эффект. Зачем нужны регулярные тренировки, если можно сделать пару уколов и омолодить вагину?! Да потому что чудес не бывает. Все процедуры дают временный эффект и могут привести к неприятным последствиям. Конечно, решать вам, я свой выбор сделала. Это пятый и единственный безопасный способ сохранить и вернуть молодость вагине — заняться интимной гимнастикой. Да придется тренироваться, делать это регулярно, но это всего 30 минут в день. Неужели в вашей жизни нет получаса для себя и своего здоровья?

Буквально через 3-4 недели тренировок вы уже заметите результат: мышцы подтянуться, уйдет чувство «широкого влагалища», полностью пройдет или уменьшится стрессовое недержание мочи, а еще появится больше энергии и возбуждения. Ваши органы начнут работать корректно, а вы буквально расцветете. Интимная гимнастика — это не инъекции и не нити, которые рассосуться уже через несколько месяцев. Практики и знания остануться с вами навсегда и превратятся в хорошую привычку.

Кадр из фильма «Тело Дженнифер»