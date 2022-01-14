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2 часа назад

Любимый напиток россиян помогает снизить давление

Британские врачи считают, что регулярное употребление черного или зеленого чая без сахара в долгосрочной перспективе (более трех месяцев) помогает снижать систолическое и диастолическое артериальное давление.

Любимый напиток россиян помогает снизить давление
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Систолическим давлением называют силу, с которой сердечная мышца перекачивает кровь человека. А диастолическим – сопротивление сосудов току крови. Тех, для кого регулярное повышение артериального давления является нормой, принято называть гипертониками. К сожалению, они чаще других сталкиваются с сердечными приступами и инсультом, реже – возникновением почечной, сердечной недостаточности, проблем со зрением и сосудистой деменции.

Есть мнение, что гипертония преследует тех, кто злоупотребляет солью и кофеином в рационе, имеет лишний вес и вредные привычки (например, табакокурение).

Ранее мы рассказывали о четырех способах побороть повышение артериального давления.

Здоровье,
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