Любимый напиток россиян помогает снизить давление

Британские врачи считают, что регулярное употребление черного или зеленого чая без сахара в долгосрочной перспективе (более трех месяцев) помогает снижать систолическое и диастолическое артериальное давление.

Систолическим давлением называют силу, с которой сердечная мышца перекачивает кровь человека. А диастолическим – сопротивление сосудов току крови. Тех, для кого регулярное повышение артериального давления является нормой, принято называть гипертониками. К сожалению, они чаще других сталкиваются с сердечными приступами и инсультом, реже – возникновением почечной, сердечной недостаточности, проблем со зрением и сосудистой деменции.