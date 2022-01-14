Врач рассказал, почему апельсинам в больнице не место

Андрей Продеус, педиатр, иммунолог-аллерголог и соведущий программы «Жить здорово» предупредил в одном из выпусков телепередачи об опасности этих цитрусовых.

Врач рассказал, что в крупных порах кожуры апельсинов скапливаются микроорганизмы, которые могут стать причиной вторичного инфицирования заболевшего и возникновения осложнений. Он посоветовал заменить цитрусовый гостинец чем-то другим или в крайнем случае выбирать сорта с гладкими плодами.

«С точки зрения сладости толстая кожура соответствует более сладким сортам, а более гладкая и тонкая кожура — менее сладким», – отмечает Андрей Продеус.

Также опасность представляют срезанные цветы. В них может жить устойчивая к антибиотикам синегнойная палочка – возбудитель инфекций.