Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

Врач рассказал, почему опасно приносить апельсины в больницу

Андрей Продеус, педиатр, иммунолог-аллерголог и соведущий программы «Жить здорово» предупредил в одном из выпусков телепередачи об опасности этих цитрусовых.

Врач рассказал, почему апельсинам в больнице не место
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач рассказал, что в крупных порах кожуры апельсинов скапливаются микроорганизмы, которые могут стать причиной вторичного инфицирования заболевшего и возникновения осложнений. Он посоветовал заменить цитрусовый гостинец чем-то другим или в крайнем случае выбирать сорта с гладкими плодами.

«С точки зрения сладости толстая кожура соответствует более сладким сортам, а более гладкая и тонкая кожура — менее сладким», – отмечает Андрей Продеус.

Также опасность представляют срезанные цветы. В них может жить устойчивая к антибиотикам синегнойная палочка – возбудитель инфекций.

Отрывок выпуска можно найти на YouTube.

Ранее мы рассказывали о продуктах, которые опасно покупать в супермаркете.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители