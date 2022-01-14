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3 часа назад

Малышева назвала главные продукты для людей с четвертой группой крови

Малышева назвала главные продукты для людей с четвертой группой крови
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, какие продукты необходимо включить рацион людям с четвертой группой крови, чтобы избежать серьезных заболеваний.

Доктор отметила, что четвертая группа — самая редкая, а самая распространенная – первая. У людей с четвертой группой крови повышены риски развития инфаркта миокарда, рака почки, а также тромбоза.

— Обладателям четвертой группы крови нужно есть бобовые, так как они создают мощный резерв в кишечнике, куда лишние жиры будут впитываться и удаляться из организма. 30 граммов чечевицы достаточно для восполнения потребностей. Масло зародышей пшеницы с его антиоксидантами и витамином Е оказывает отличный эффект, и тромбоциты не могут склеиваться. Таким образом, продукт препятствует развитию тромбоза, — рассказала Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово».

Чтобы бороться с раком почки, необходимо выпивать более трех чашек кофе в день.

— Исследования показали, что люди, которые пьют более трех чашек кофе в сутки, на 16 % реже страдают от рака почки, — сказала Малышева.

Доктор объяснила, о каких заболеваниях можно узнать по коже на руках.

Здоровье,Елена Малышева,
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