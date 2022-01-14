Какие напитки опасны для мозга

Диетологи из США назвали напитки, чрезмерное употребление которых опасно для мозга и может вызвать его преждевременное старение. Информация об этом появилась на портале Eat This, Not That!

Специалисты утверждают, что регулярное употребление алкоголя в неразумных количествах имеет накопительный токсический эффект. Он негативно влияет на когнитивные функции мозга. Тех, кто не смыслит ужина без одного-двух бокалов вина ждет разочарование. Согласно данным исследования Nature Scientific Reports, умеренное употребление спиртного ведет к сокращению объема мозга.

Что касается сладких напитков, важно понимать: хотя глюкоза и нужна мозгу, но ее переизбыток ведет к когнитивным нарушениям. Это особенно сказывается на людях, страдающих сахарным диабетом.

«Эта болезнь приводит к сужению кровеносных сосудов, что уменьшает приток крови к мозгу», — объяснила диетолог Тара Томайно.

Специалист предлагает разбавлять любимые напитки питьевой водой. Это поможет снизить концентрацию в них сахара.