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2 часа назад

Какие напитки опасны для мозга

Диетологи из США назвали напитки, чрезмерное употребление которых опасно для мозга и может вызвать его преждевременное старение. Информация об этом появилась на портале Eat This, Not That!

Какие напитки опасны для мозга
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты утверждают, что регулярное употребление алкоголя в неразумных количествах имеет накопительный токсический эффект. Он негативно влияет на когнитивные функции мозга. Тех, кто не смыслит ужина без одного-двух бокалов вина ждет разочарование. Согласно данным исследования Nature Scientific Reports, умеренное употребление спиртного ведет к сокращению объема мозга.

Что касается сладких напитков, важно понимать: хотя глюкоза и нужна мозгу, но ее переизбыток ведет к когнитивным нарушениям. Это особенно сказывается на людях, страдающих сахарным диабетом.

«Эта болезнь приводит к сужению кровеносных сосудов, что уменьшает приток крови к мозгу», — объяснила диетолог Тара Томайно.

Специалист предлагает разбавлять любимые напитки питьевой водой. Это поможет снизить концентрацию в них сахара.

Аналогично обстоят дела с употреблением кофе и напитков, содержащих кофеин. В небольших количествах он полезен, но противоположный эффект наступает, когда в организме его слишком много. Риску возникновения деменции подвергают себя те, кто регулярно выпивает больше шести чашек кофе в день.

Ранее мы рассказывали о том, почему пить кофе натощак – плохая идея.

Здоровье,
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