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3 часа назад

Назван необычный симптом инфицирования «омикроном»

Назван необычный симптом инфицирования «омикроном»
Фото: News.ruNews.ru

О заражении новым штаммом коронавируса «омикрон» может свидетельствовать появление конъюнктивита, сообщила терапевт из Великобритании Нина Аслам. По словам медика, подобное воспаление слизистой оболочки глаза может наблюдаться даже при бессимптомном течении заболевания, пишет Express.

Признаком инфицирования «омикроном» может быть конъюнктивит, представляющий собой воспаление конъюнктивы — тонкой мембраны, выстилающей внутреннюю часть век, — сказала она.

Аслам пояснила, что в клетках, которые выстилают сетчатку, белок глаза и веки, имеются рецепторы, при помощи которых коронавирус способен попасть в организм человека.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что у «омикрона» нет уникальных симптомов, но есть определённые отличия от предыдущих штаммов. По словам главы ведомства, к основным симптомам относятся головная боль, насморк, чиханье и усталость.

В свою очередь иммунолог Владимир Болибок отметил, что о заражении «омикроном» может свидетельствовать сильная боль в горле. При этом другой симптом прежних вариаций COVID-19 — боль в грудной клетке — при новом штамме фиксируется редко.

Здоровье,Владимир Болибок,Михаил Мурашко,
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