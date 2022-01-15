Британские врачи назвали природное средство от похмелья

Группа учёных-врачей во главе с психиатром Эммертом Робертсом из лондонского Королевского колледжа попыталась найти эффективное средство от похмелья. После проведённого исследования специалисты выяснили, что самым действенным средством от похмелья является экстракт гвоздики. Результаты работы группы Робертса были опубликованы в научном журнале Addiction.

Во время исследования учёные выделили три потенциальных средства: толфенамовая кислота, пиритинол и экстракт гвоздики. Их все испытывали на небольших группах — от 16 до 30 человек, однако Робертс обратил внимание на последнее средство. Экстракт гвоздики оказался единственной пищевой добавкой и, по сути, природным веществом, не являющимся лекарством. Автор исследования подчеркнул, что пока нельзя делать однозначных выводов о его эффективности, но указал на необходимость дальнейшего изучения средства, — отмечается в работе.

Ранее фармаколог Анжелика Хаджидис рассказала, что основными симптомами похмельного синдрома являются тошнота, головная боль и слабость. Но эффективных лекарств от этого нет. Не помогут и препараты из группы адсорбентов, такие как активированный уголь, «Смекта», так как молекулы алкоголя слишком малы и поступают сразу в кровь. Единственный надёжный способ облегчить состояние — это вывести алкоголь из организма.