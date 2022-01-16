Названо природное средство от похмелья

Группа ученых из Великобритании заявила, что экстракт гвоздики является относительно эффективным средством от похмелья. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи Королевского колледжа в Лондоне во главе с психиатром Эммертом Робертсом (Emmert Roberts) изучили действия 23 веществ на группах испытуемых. Из них семь оказались наиболее эффективными в борьбе с похмельем. Среди самых действенных - экстракт гвоздики, толфенамовая кислота и пиритинол. При этом экстракт гвоздики не является лекарственным средством.

Однако, по словам ученых, проведенные исследования нельзя считать полноценными из-за малой выборки пациентов и нарушений в ходе испытаний. Так, в восьми исследованиях участвовали только мужчины, также не было людей старше 65 лет.