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1 час назад

Что будет с организмом, если выпивать стакан воды с утра

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала в эфире радио Sputnik о пользе стакана воды, выпитого натощак после пробуждения. Но чтобы утренняя привычка принесла пользу, нужно соблюсти некоторые условия.

Что будет, если ежедневно выпивать стакан воды с утра
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Вода должна быть комнатной температуры, не холодной, особенно если есть склонность к запорам, а это около 80% городского населения", – отметила эксперт.

Воду теплее комнатной температуры гастроэнтеролог советует пить тем, кого беспокоят боли в животе.

Нурия Дианова объяснила, что всего один стакан воды перед завтраком помогает запустить процесс пищеварения, стимулировать перистальтику кишечника и разбудить организм. Если ритуал войдет в привычку, то это способствует нормализации кишечной микрофлоры и даже улучшению настроения.

Диетолог предупредила тех, кто любит добавлять в воду для питья апельсиновый или лимонный сок: если есть заболевания желудочно-кишечного тракта, то употребление такого напитка исключено.

"Такая вода, особенно холодная, может вызывать спазмы, могут возникать боли в животе, возможно развитие панкреатита, холецистита", – пояснила Нурия Дианова.

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Здоровье,ИА Sputnik,
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