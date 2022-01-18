Что будет, если ежедневно выпивать стакан воды с утра

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала в эфире радио Sputnik о пользе стакана воды, выпитого натощак после пробуждения. Но чтобы утренняя привычка принесла пользу, нужно соблюсти некоторые условия.

"Вода должна быть комнатной температуры, не холодной, особенно если есть склонность к запорам, а это около 80% городского населения", – отметила эксперт.

Воду теплее комнатной температуры гастроэнтеролог советует пить тем, кого беспокоят боли в животе.

Нурия Дианова объяснила, что всего один стакан воды перед завтраком помогает запустить процесс пищеварения, стимулировать перистальтику кишечника и разбудить организм. Если ритуал войдет в привычку, то это способствует нормализации кишечной микрофлоры и даже улучшению настроения.

Диетолог предупредила тех, кто любит добавлять в воду для питья апельсиновый или лимонный сок: если есть заболевания желудочно-кишечного тракта, то употребление такого напитка исключено.