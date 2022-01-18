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1 час назад

Самые опасные диеты, которым не стоит следовать: чек-лист

В своем стремлении похудеть некоторые доходят до абсурда, пытаясь сбросить ненавистные килограммы здесь и сейчас. И неважно, что специалисты наперебой твердят про системность, правильное питание и физические упражнения, взывая к здравому смыслу. За диеты ратует все меньшее количество людей, предпочитая более разумный подход к своему здоровью. Но некоторые до сих пор не могут отказаться от привычки время от времени испробовать на себе ту или иную диету, иногда крайне опасную. "Рамблер" собрал чек-лист самых опасных диет, запоминайте и никогда не пользуйтесь этими способами.

Самые опасные диеты, которым не стоит следовать: чек-лист
Фото: DepositphotosDepositphotos

1. Хлопковая диета

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Кажется, никому и в голову никогда не могло прийти использовать ватные шарики в качестве еды. Но нет, в XXI веке жаждущие идеальных тел люди решили, что хлопок вполне пригоден для того, чтобы похудеть. Сторонники этого способа предлагают смочить ватные шарики, например, в сиропе и лакомиться получившимся необычным "десертом". Аппетит при этом, безусловно, снизится, правда, "бонусом" вы еще получите непроходимость пищеварительных путей и вероятное отмирание тканей. Результатом такой диеты зачастую становятся язва желудка, кишечные кровотечения и гангрена. Хирургическое вмешательство тоже наверняка будет необходимо.

2. Диета Ди Пьетро

Другое название этого экстремального способа похудения — кетогенная энтеральная диета. Придумал ее доктор Оливер Ди Пьетро, предложивший ввести в желудок пациента через нос трубку, по которой поступает специальная питательная жидкость. "Питание" следует всегда носить с собой в пакете. Говорят, с помощью такой диеты можно сбросить около 7-8 килограммов за десять дней. На другой чаше весов — жуткий вид с трубками в носу, а также побочные эффекты в виде усталости, непроходимости кишечника, расстройства нервной системы и постоянного неприятного запаха изо рта.

3. Пластырь для языка

Этот, наверно, один из самых жутких способов попытки сбросить вес, заключается в том, что в язык пациента вшивают небольшой специальный пластырь (по размеру примерно как почтовая марка). С ним человек не может употреблять твердую пищу, поскольку это крайне болезненно, а способен питаться лишь жидкостями. С помощью этого пластыря якобы можно распрощаться с 10-15 килограммами всего лишь за месяц. Заплатить за это придется постоянной головной болью, повышенным слюноотделением, возможной вероятностью заражения языка и еще массой других неприятных ощущений.

4. Диета "Ред Булл"

Такой способ похудения выбрала для себя жительница Новой Зеландии. Решив сбросить вес после рождения ребенка, она практически все приемы пищи заменила употреблением энергетического напитка. Всего в день она выпивала 14 банок "Ред Булла". Выбор такого "помощника" для похудения, прямо скажем, странный. Ведь в таком количестве банок энергетика содержится более 1500 калорий (вместо рекомендованной для похудения нормы в 1200) и около 400 г сахара (почти в 10 раз больше нормы)! Правда, женщине все же удалось скинуть вес: она потеряла около 40 килограммов (вероятнее всего, из-за бессонницы, расстройства нервной системы и большого количества кофеина), но в итоге у нее случился сердечный приступ. Не слишком ли серьезная плата за сомнительное похудение?

Здоровье,
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