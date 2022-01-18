Самые опасные диеты, которым не стоит следовать: чек-лист

В своем стремлении похудеть некоторые доходят до абсурда, пытаясь сбросить ненавистные килограммы здесь и сейчас. И неважно, что специалисты наперебой твердят про системность, правильное питание и физические упражнения, взывая к здравому смыслу. За диеты ратует все меньшее количество людей, предпочитая более разумный подход к своему здоровью. Но некоторые до сих пор не могут отказаться от привычки время от времени испробовать на себе ту или иную диету, иногда крайне опасную. "Рамблер" собрал чек-лист самых опасных диет, запоминайте и никогда не пользуйтесь этими способами.

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1. Хлопковая диета

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Кажется, никому и в голову никогда не могло прийти использовать ватные шарики в качестве еды. Но нет, в XXI веке жаждущие идеальных тел люди решили, что хлопок вполне пригоден для того, чтобы похудеть. Сторонники этого способа предлагают смочить ватные шарики, например, в сиропе и лакомиться получившимся необычным "десертом". Аппетит при этом, безусловно, снизится, правда, "бонусом" вы еще получите непроходимость пищеварительных путей и вероятное отмирание тканей. Результатом такой диеты зачастую становятся язва желудка, кишечные кровотечения и гангрена. Хирургическое вмешательство тоже наверняка будет необходимо.

2. Диета Ди Пьетро

Другое название этого экстремального способа похудения — кетогенная энтеральная диета. Придумал ее доктор Оливер Ди Пьетро, предложивший ввести в желудок пациента через нос трубку, по которой поступает специальная питательная жидкость. "Питание" следует всегда носить с собой в пакете. Говорят, с помощью такой диеты можно сбросить около 7-8 килограммов за десять дней. На другой чаше весов — жуткий вид с трубками в носу, а также побочные эффекты в виде усталости, непроходимости кишечника, расстройства нервной системы и постоянного неприятного запаха изо рта.

3. Пластырь для языка

Этот, наверно, один из самых жутких способов попытки сбросить вес, заключается в том, что в язык пациента вшивают небольшой специальный пластырь (по размеру примерно как почтовая марка). С ним человек не может употреблять твердую пищу, поскольку это крайне болезненно, а способен питаться лишь жидкостями. С помощью этого пластыря якобы можно распрощаться с 10-15 килограммами всего лишь за месяц. Заплатить за это придется постоянной головной болью, повышенным слюноотделением, возможной вероятностью заражения языка и еще массой других неприятных ощущений.

4. Диета "Ред Булл"