4 причины посетить диетолога

Когда не стоит затягивать с визитом к специалисту.

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По статистике, примерно 40% расстройств современного жителя мегаполиса связаны с питанием. Постоянные психологические нагрузки, эмоциональное истощение и неблагоприятные условия жизни — все это приводит к тому, что мы либо стремительно набираем вес, либо так же стремительно его теряем. Однако стрессы далеко не единственная причина проблем в области питания. Мы расскажем, когда стоит посетить профильного специалиста и решить проблему.

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У вас сменный график

Если в обычном графике всегда можно подстроить определенное время для приема пищи, то работа в сменном или плавающем графике редко дает такую возможность. Хуже всего для организма, если вы работаете по ночам. Мозг постепенно готовится ко сну, а вы вместо теплой кровати собираетесь и едете на работу, которая может быть очень нервной. Не считая того, что вашему организму приходится крайне непросто, чтобы подстроиться под непривычный ритм, так ему еще приходится тратить силы на переработку пищи. В таком режиме можно легко заработать всевозможные пищевые расстройства, а также есть вероятность столкнуться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Постарайтесь вовремя обратиться за помощью к диетологу, которые выстроит оптимальную схему питания.

Вы собираетесь стать мамой

Беременность сама по себе является большим стрессом для организма, в этот период ему нужно в два раза больше питательных веществ. Но проблема в том, что многие женщины понимают такой совет слишком буквально и начинают есть в два раза больше продуктов, которые не приносят плоду питательных веществ и лишь отрицательно сказываются на весе будущей мамочки. Чтобы избежать проблем в этот деликатный период, стоит не полениться и навестить диетолога.

Вы боретесь с резкими изменениями веса

Одна из самых серьезных причин для обращения к диетологу — резкие изменения в весе. Причем неважно, в какую сторону будет отклонение от нормы. Конечно, если речь идет об анорексии, булимии или потере контроля над приемом пищи, первым специалистом должен стать психоаналитик, который, вполне возможно, будет работать в паре с диетологом, который выстроит новую схему питания для конкретного случая. Когда вы понимаете, что ваш вес выходит за рамки привычного и ситуация становится все хуже, обязательно обратите на это внимание, ведь чем раньше вы займетесь решением этой проблемы, тем проще вам будет вернуться в обычный ритм жизни.

Вам немного за 40