Врач рассказала, какие продукты могут вызвать бессонницу

Ухудшение качества сна всегда сказывается на самочувствии. Хронические нарушения отражаются на здоровье центральной нервной системы. Качество сна может снижаться по разным причинам. Некоторые из них мы контролировать не в силах. Но есть и такие, которые можно устранить самостоятельно. От каких продуктов стоит отказаться, чтобы крепко спать, читайте в нашей новости.

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Самой частой причиной бессонницы принято считать стресс, но его воздействие могут усугубить продукты, которые мы едим каждый день. Врач-диетолог Елена Кален считает, что не дают спокойно заснуть сладости и соленья, также лучше отказаться от любой выпечки.