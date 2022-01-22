Врач рассказал, в каких случаях имбирь понижает свертываемость крови

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала об особенностях лечения имбирем и назвала наиболее опасные сочетания растения с лекарственными препаратами. Этой информацией она поделилась в беседе с радио Sputnik.

Дюваль отметила, что имбирь по праву считается хорошим противовирусным и противовоспалительным средством, но перед использованием этого растения для лечения лучше посоветоваться со специалистом. Эту рекомендацию врач объяснила тем, что имбирь нельзя сочетать с жаропонижающими средствами, потому что это может привести к понижению свертываемости крови, а также с препаратами, снижающими уровень сахара в крови.

Диетолог добавила, что растение не сочетается с липоевой кислотой, с хромом, с чесноком, с женьшенем и с псиллиумом. Дюваль настаивает на том, что для лечения имбирем нужно быть уверенным, что ни по одному из сопутствующих заболеваний нет противопоказаний для его приема.

«Конечно, если вы раз в месяц нарезали два-три колечка имбиря и положили в чай, это другое дело, это просто для вкуса. А если делать имбирный чай, имбирное варенье, лекарственные настои и тому подобное и использовать их на ежедневной основе, нужно обязательно обратить внимание на все назначенные вам лекарства и посоветоваться с врачом. Мы говорим о больших дозах и регулярной основе», — прокомментировала Дюваль.