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4 часа назад

Профессор назвал самый частый симптом «омикрона»

Примерно три четверти (73%) всех заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса в Бангладеш жаловались на насморк, сообщает интернет-газета bdnews24 со ссылкой на официального представителя Главного управления здравоохранения страны профессора Назмула Ислама.

Профессор назвал самый частый симптом «омикрона»
Фото: Мир24Мир24

По его словам, головные боли наблюдались у 68% пациентов, при этом 64% заразившихся рассказали о чувстве усталости. По крайней мере 60% заболевших данным штаммом жаловались на боли в горле и чихание, а 44% – на кашель.

«Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа», – сказал Ислам.

Бангладеш является самым густонаселенным государством мира. За все время пандемии там зафиксировали около 1,7 миллиона заражений коронавирусом.

Эпидемиолог, профессор Тим Спектор из Великобритании перечислил пять самых распространенных симптомов «омикрона». По его словам, это чихание, боль в горле, насморк, головная боль и усталость. У части пациентов с «омикроном» были кашель, потеря обоняния и повышенная температура.

Здоровье,Тим Спектор,
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