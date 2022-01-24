Профессор назвал самый частый симптом «омикрона»

Примерно три четверти (73%) всех заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса в Бангладеш жаловались на насморк, сообщает интернет-газета bdnews24 со ссылкой на официального представителя Главного управления здравоохранения страны профессора Назмула Ислама.

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По его словам, головные боли наблюдались у 68% пациентов, при этом 64% заразившихся рассказали о чувстве усталости. По крайней мере 60% заболевших данным штаммом жаловались на боли в горле и чихание, а 44% – на кашель.

«Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа», – сказал Ислам.

Бангладеш является самым густонаселенным государством мира. За все время пандемии там зафиксировали около 1,7 миллиона заражений коронавирусом.