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7 часов назад

Почему нужно обниматься каждый день

Объятия не только приятны, но и полезны для здоровья. Причем не только для кинестетиков. «Рамблер» разобрался, как реагирует организм на объятия.

Почему нужно обниматься каждый день
Фото: PixabayPixabay

Во-первых, от прикосновений вырабатывается окситоцин. Этот гормон снижает чувство тревоги и дает ощущение защищенности. Поэтому даже после короткого объятия близкого человека нам становится спокойнее.

Во-вторых, объятия — самый простой способ получить порцию эндорфина, гормона счастья. Именно поэтому объятия улучшают настроение и заряжают оптимизмом. Неслучайно мамины объятия так быстро успокаивают малышей. К тому же эндорфин способен слегка притуплять боль, а значит объятия могут сыграть роль легкого обезболивающего.

В-третьих, прикосновения снижают уровень кортизола, гормона стресса. Поэтому после объятий даже в тяжелой ситуации, когда слова бессильны, напряжение ослабевает, и человек чувствует облегчение. Кстати, психологи по этой причине советуют родителям чаще обнимать детей.

В-четвертых, объятия обладают оздоравливающим эффектом для сердечно-сосудистой системы. Люди, которых часто обнимают, реже сталкиваются с проблемой повышенного давления.

Ну и наконец прикосновения повышают уровень гемоглобина в крови и вообще положительно сказываются на иммунитете. Поэтому открытая демонстрация чувств не только обогащает наши будни, но и действительно продлевает жизнь.

Впрочем, чтобы испытать все плюсы терапевтического эффекта объятий, они должны длиться не меньше 20 секунд. По мнению семейного психолога Вирджинии Сатир, нужно обниматься хотя бы восемь раз в сутки для здоровья, а 12 объятий помогут расти и развиваться.

Здоровье,
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