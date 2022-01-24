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1 час назад

Бананы и красное вино: как проснуться без отеков

Многие сталкивались с тем, что после пробуждения видели в отражении вовсе не очаровательную красавицу, а опухшее чудовище. Лицо может отекать совершенно по разным причинам. А "Рамблер" расскажет, что делать, чтобы просыпаться свежей, даже после бурной вечеринки.

Бананы и красное вино: как проснуться без отеков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Питание

Перед сном можно устроить легкий перекус, однако только за два часа до сна. А продукты при этом должны содержать триптофан и мелатонин. Так, в вечерний прием пищи можно включить имбирь, помидоры, редис, бананы, красное вино, икру, яйца и рыбу. А отечность могут вызвать острые, сладкие и соленые блюда, поэтому их употребление стоит избегать перед сном.

Подушка

Не менее важно правильно подобрать подушку для сна, иначе есть риск обзавестись морщинами, которые появляются из-за деформации кожи. Избежать этого помогут выемки по бокам подушки, а перепад высоты между валиками шеи и лба нивелирует утреннюю отечность. А если вы еще не приобрели такую подушку, то лучшая профилактика — сон на спине.

Сон

Все мы знаем, что необходимо спать не меньше восьми часов в день и стараться ложиться до полуночи, однако почему-то этого не делаем. Такой сон позволит увидеть в зеркале свежее, а не одутловатое лицо, иначе даже маски и патчи могут не спасти ситуацию.

Шелковая маска

Даже незначительное освещение во время сна способно снизить выработку мелатонина, гормона молодости и красоты. А шелковая маска для сна, в свою очередь, немного охлаждает кожу вокруг глаз, спасая их от отеков, а также отлично пропускает воздух, позволяя коже дышать.

Здоровье,
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