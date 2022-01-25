Недостаток витамина D уменьшает продолжительность и ухудшает качество сна

Они заявили, что последнее рандомизированное двойное слепое исследование показало, что этот витамин играет важную роль при проблемах со сном. В течение восьми недель специалисты наблюдали за двумя группами людей от 20 до 50 лет: одной из них давали в общей сложности 3500 международных единиц (МЕ) витамина D ежедневно, а другой — плацебо. В результате у участников первой группы, которая потребляла витамин D, значительно улучшилось качества сна — они стали спать на час дольше и чувствовать себя более отдохнувшими.