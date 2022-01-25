Диетологи рассказали, как сбросить лишний вес после 50 лет

Американские диетологи назвали семь простых способов похудения для людей старше 50 лет. Их слова приводит Eat This, Not That!

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Диетолог Лори Чонг объяснила, что сбросить лишний вес после 50 становится сложно, потому что с возрастом обмен веществ замедляется из-за потери мышечной массы. Для женщин потеря веса также может быть затруднена из-за гормональных изменений, которые происходят до и после менопаузы.

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«Кроме того, в этот период жизни мы можем быть очень заняты семьей, работой и стареющими родителями. Все это вместе взятое может привести к стрессу и плохому сну, что может вызвать рост уровня инсулина и тягу к быстрым источникам энергии (то есть продуктам с высоким содержанием жира и сахара)», — отметила она.

Чтобы улучшить тонус мышц и похудеть, специалист рекомендует силовые тренировки. Она отмечает, что, согласно данным Американской кардиологической ассоциации, взрослым надо регулярно заниматься силовыми тренировками не менее двух раз в неделю. Также не стоит забывать про улучшающие обмен веществ кардио-тренировки, считает Чонг. Она предлагает тренироваться таким образом минимум 150 минут в неделю.

Для избавления от лишнего веса диетолог Бонни Тауб-Дикс советует пить больше воды, но не следовать популярным нормам, а ориентироваться на собственные потребности. При этом она обращает внимание на то, что от сладких напитков вроде газировки лучше совсем отказаться, как и от продуктов, содержащих большое количество сахара.

Диетолог Чонг рекомендует увеличить потребление клетчатки, чтобы продлить ощущение сытости после приемов пищи. «Клетчатка содержится в необработанных цельных растительных продуктах: фасоли, чечевице, фруктах, овощах, цельном зерне, орехах и семенах. Пища с высоким содержанием клетчатки сохраняет сытость дольше, чем та, в которой клетчатки нет», — сказала она.

Тауб-Дикс обращает внимание на то, что на пути к стройности важно практиковать осознанное питание: прислушиваться к организму, есть только после того как возникает чувство голода, не переедать и концентрироваться на пище.