«Курение уменьшают длину достоинства»: Мясников удивил признанием

Телеведущий Александр Мясников заявил, что половой член уменьшается, если человек курит продолжительное время.

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Ведущий Андрей Малахов привел в пример жителя США, который уверяет, что после коронавируса его половой член уменьшился на четыре сантиметра.

«На самом деле вполне возможно. Я говорю, что десять лет курения уменьшают длину мужского достоинства на сантиметр — имеется в виду, что сосуды сужаются, эрекция падает».

Мясников добавил, что сейчас модно все сваливать на коронавирус.

«Чуть что — сразу коронавирус. Постковидные ограничения — это диагноз исключения. Надо помнить. Хороший врач не спишет плохое самочувствие на погоду, возраст и перенесенный коронавирус», — заявил врач.