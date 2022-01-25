Что вы точно не знали о кето-диете

В основе кето-диеты лежит увеличение количества жиров и белков в рационе. Она появилась в 1920-х годах и применялась для лечения эпилепсии и диабета II типа. Сейчас же ее придерживаются многие девушки, мечтающие избавиться от лишних сантиметров в талии. "Рамблер" расскажет, чем опасна кето-диета.

При полном отказе от углеводов организм испытывает стресс, и печень начинает вырабатывать кетоны в качестве источника энергии. А кетоны, как раз, производятся из свободных жирных кислот, которые поступают из наших жировых запасов.

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При использовании низкоуглеводной системы питания мозг и организм в целом функционирует в "аварийном" режиме. Дефицит углеводов приводит к потере жидкости. Таким образом, похудение будет идти не только за счет сжигания жира, но и за счет потери воды.

Рацион

Кето-диета позволяет есть курицу, индейку, говядину и даже свинину. причем готовить мясные блюда можно абсолютно любым способом.

Кроме этого, предпочтительно включить в рацион красную рыбу и морепродукты. На завтрак отлично подойдут яйца, а в качестве перекуса – орехи.

Из овощей можно есть только те, что содержат низкое содержание углеводов, а из фруктов – апельсины, грейпфруты и некоторые виды яблок.

Противопоказания

заболевания печени, ожирение печени и цирроз,

синдром Жильбера,

период беременности и грудного вскармливания,

заболевания щитовидной железы,

дефицит веса и астеническое телосложение,

пониженное давление,

болезни сердца,

желчекаменная болезнь или отсутствие желчного пузыря,

камни в почках,

подагра и заболевания суставов,

расстройство пищевого поведения,

панические атаки и повышенная тревожность,

аменорея, проблемы с менструальным циклом. Как и любая другая диета, кето-диета не панацея, а стиль питания, требующий медицинского наблюдения и взвешенного подхода. Важно перед началом проконсультироваться с врачом, так как у диеты есть ряд противопоказаний:

Опасные последствия