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2 часа назад

Что вы точно не знали о кето-диете

В основе кето-диеты лежит увеличение количества жиров и белков в рационе. Она появилась в 1920-х годах и применялась для лечения эпилепсии и диабета II типа. Сейчас же ее придерживаются многие девушки, мечтающие избавиться от лишних сантиметров в талии. "Рамблер" расскажет, чем опасна кето-диета.

Что вы точно не знали о кето-диете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При полном отказе от углеводов организм испытывает стресс, и печень начинает вырабатывать кетоны в качестве источника энергии. А кетоны, как раз, производятся из свободных жирных кислот, которые поступают из наших жировых запасов.

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При использовании низкоуглеводной системы питания мозг и организм в целом функционирует в "аварийном" режиме. Дефицит углеводов приводит к потере жидкости. Таким образом, похудение будет идти не только за счет сжигания жира, но и за счет потери воды.

Рацион

Кето-диета позволяет есть курицу, индейку, говядину и даже свинину. причем готовить мясные блюда можно абсолютно любым способом.

Кроме этого, предпочтительно включить в рацион красную рыбу и морепродукты. На завтрак отлично подойдут яйца, а в качестве перекуса – орехи.

Из овощей можно есть только те, что содержат низкое содержание углеводов, а из фруктов – апельсины, грейпфруты и некоторые виды яблок.

Противопоказания

Как и любая другая диета, кето-диета не панацея, а стиль питания, требующий медицинского наблюдения и взвешенного подхода. Важно перед началом проконсультироваться с врачом, так как у диеты есть ряд противопоказаний:
  • заболевания печени, ожирение печени и цирроз,
  • синдром Жильбера,
  • период беременности и грудного вскармливания,
  • заболевания щитовидной железы,
  • дефицит веса и астеническое телосложение,
  • пониженное давление,
  • болезни сердца,
  • желчекаменная болезнь или отсутствие желчного пузыря,
  • камни в почках,
  • подагра и заболевания суставов,
  • расстройство пищевого поведения,
  • панические атаки и повышенная тревожность,
  • аменорея, проблемы с менструальным циклом.

Опасные последствия

Полное исключение углеводов из рациона может нести вред для здоровья. Среди опасных последствий кето-диеты можно выделить следующие:
  • головокружения и сложности с концентрацией внимания,
  • снижение работоспособности и силовых показателей,
  • неприятный запах ацетона изо рта,
  • повышение уровня аммиака в крови,
  • затруднения процессов пищеварения,
  • нехватка определенных витаминов.
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