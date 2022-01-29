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3 часа назад

Правда ли, что нельзя мыться при температуре

С сезонными простудами сталкивался каждый из нас. И лечение всем известно – обильное питье, постельный режим, витамины. Споры вызывает лишь вопрос о приеме ванны во время болезни. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Правда ли, что нельзя мыться при температуре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Принимать ванну в период повышения температуры не рекомендуется, так как повышается нагрузка на сердце и сосуды. Если больной ощущает озноб, то и воду захочется сделать погорячее. Это расширит сосуды, ускорит кровоток и повысит частоту сердечных сокращений. Для человека из группы риска это может кончиться инсультом или скачком давления.

Прохладная ванна, которую иногда принимают больные, с целью снизить собственную температуру, может дать обратный эффект: сосуды при контакте с прохладной водой начнут сужаться, не смогут отдавать тепло, которое вырабатывает тело. В результате температура внутренних органов вырастит.

Длительное пребывание в ванне увлажнит дыхательные пути. В этот момент засохшие корочки слизи набухают, размягчаются и начинают выходить из дыхательной системы через кашель и насморк. Если человек не избавится от слизи, а вернется в сухую комнату, то слизь вновь засохнет. Интенсивное набухание скопившейся мокроты в носовых ходах может перерасти в отит.

Однако все это касается именно приема ванны, то есть длительного нахождения в воде. При этом содержать свое тело в чистоте и проводить гигиенические процедуры во время болезни можно. Болезнь всегда сопровождается интенсивным потоотделением. Это значит, на теле в порах всегда много биологического материала для размножения бактерий. Поэтому так важно периодически ходить в душ.

Однако до процедур необходимо восстановить дыхание, то есть закапать сосудосуживающие капли в нос. Помнить, что мытье должно длиться не более 15 минут, а вода должна быть сравнима с температурой тела.

Если из носа течет и появился кашель, переоденьтесь в сухую одежду и избавьтесь от мокроты. Важнее всего в период болезни содержать тело в сухом тепле, поэтому необходимо вытирать уши и сушить волосы феном.

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