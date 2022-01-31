Врач назвала идеальное для вакцинации время суток

Врач-терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Вера Сухова назвала идеальное для вакцинации время суток. Ее слова передает агентство «Прайм».

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По словам специалиста, вакцинацию лучше назначать на первую половину дня, поскольку иммунитет человека реагирует на прививку как на вирус и начинает вырабатывать ответ для защиты от него в будущем. Утром, подчеркнула Сухова, иммунитет наиболее активен.