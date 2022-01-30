Почему отказ от вредных привычек может убить

Решиться на отказ от вредных привычек сложно, к тому же организм в это время переживает сильнейший стресс. Высока вероятность столкнуться с синдромом отмены. "Рамблер" расскажет о нем подробнее.

Синдром отмены включает в себя группу симптомов, которая проявляется, когда человек резко отказывается от привычных веществ. Это могут быть как психоактивные вещества (алкоголь, никотин и другие), так и определенные лекарства. Если речь идет о психоактивных веществах, часто синдром отмены называют ломкой.

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Симптомы могут быть физиологическими и психологическими. Например, у человека неожиданно появляется тревожность, он становится более раздражительным или его мучает тошнота, тахикардия и тремор конечностей, потливость, проблемы с ЖКТ. В крайнем случае может проявиться лихорадка и галлюцинации.

Интенсивность симптомов зависит от времени употребления и причины зависимости. Конечно, от кофе отказаться будет проще, чем от алкоголя и так далее. В норме вещества, которые вызывают привыкание, организм может производить сам —

это гормоны и нейромедиаторы.

Однако в момент отказа от употребления организм продолжает ждать подпитки веществами извне и снижает собственную выработку медиаторов. Поэтому так важно поддерживать организм во время отказал от вредных привычек. Например, отказываться постепенно.

Заручитесь поддержкой близких и обеспечьте себе комфортные условия. Помочь может правильно питание и обильное питье, часто мысли о вредной привычке усиливаются в момент голода. Не менее важно наладить режим сна. Чтобы перенести стресс, организму нужно достаточно времени на отдых. Отвлекайте себя приятными занятиями, чтобы избежать навязчивых мыслей или тревожности.

В запущенных случаях синдром отмены может потребовать участия врача и медикаментозного сопровождения. Для снятия боли применяются анальгетики и успокоительные.