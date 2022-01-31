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2 часа назад

Гинеколог объяснила опасность беременности после 35 лет

Врач акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк объяснила опасность беременности после 35 лет. Ее слова передают «Известия».

Гинеколог объяснила опасность беременности после 35 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Фисюк считает, что основной риск для женщин старше 35 лет — это вероятность не забеременеть. После 30 (или раньше) происходит снижение репродуктивного потенциала, поэтому для того чтобы зачать ребенка, может потребоваться до 6–12 месяцев.

К тому же, есть риск родить ребенка с хромосомными нарушениями. Например, с синдромом Дауна. В 40 лет этот риск увеличивается в 9–10 раз, по сравнению с 30 годами. Остальные опасности связаны с осложнениями на здоровье. При наступлении беременности на вынашивание ребенка может влиять образ жизни и привычки, которые усугубляют различные диагнозы: беспорядочные половые связи, аборты, курение, алкоголь, наркотики, пристрастие к всевозможным вредным продуктам питания, превышенное потребление соли, сахара, отсутствие спорта. Так, на ранних сроках токсикоз переносится тяжелее. Кроме того, восстановление в послеродовом периоде потребует больших усилий и времени, рассказала специалист.

Фисюк отметила, что можно минимизировать все эти риски, если заботиться о здоровье. Она также привела данные, согласно которым самый благоприятный возраст для зачатия и вынашивания ребенка — 22 года, но подчеркнула, что есть еще понятие психоэмоционального возраста и готовыми к материнству женщины как правило становятся после 30.

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