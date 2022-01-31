Гинеколог объяснила опасность беременности после 35 лет

Врач акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк объяснила опасность беременности после 35 лет. Ее слова передают «Известия».

Фисюк считает, что основной риск для женщин старше 35 лет — это вероятность не забеременеть. После 30 (или раньше) происходит снижение репродуктивного потенциала, поэтому для того чтобы зачать ребенка, может потребоваться до 6–12 месяцев.

К тому же, есть риск родить ребенка с хромосомными нарушениями. Например, с синдромом Дауна. В 40 лет этот риск увеличивается в 9–10 раз, по сравнению с 30 годами. Остальные опасности связаны с осложнениями на здоровье. При наступлении беременности на вынашивание ребенка может влиять образ жизни и привычки, которые усугубляют различные диагнозы: беспорядочные половые связи, аборты, курение, алкоголь, наркотики, пристрастие к всевозможным вредным продуктам питания, превышенное потребление соли, сахара, отсутствие спорта. Так, на ранних сроках токсикоз переносится тяжелее. Кроме того, восстановление в послеродовом периоде потребует больших усилий и времени, рассказала специалист.