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1 час назад

4 признака нехватки витаминов

Дефицит витаминов можно обнаружить при обследовании у врача — но есть и тревожные "звоночки", указывающие на нехватку.

4 признака нехватки витаминов
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Четыре признака авитаминоза опубликовало издание WomanHit. Первый — вы постоянно устаете. Недостаток солнечных дней ведет к нехватке витамина D в организме. Он помогает поддерживать активность, с его помощью в организме удерживаются кальций и фосфор, происходит активный процесс минерализации костей. С критически низким витамином D мы хуже себя ощущаем.

Еще один признак — кожа сохнет сильнее обычного. Шелушинки и неровная поверхность хорошо заметны на лице, когда вы пытаетесь нанести макияж. Такие изменения, а также «чешуйки» на руках могут говорить о недостатке витамина А.

Выпадают волосы? Это свидетельство недостатка железа. Дефицит железа встречается чаще, чем дефицит витаминов группы В, и может быть симптомом более серьезных заболеваний. И четвертый симптом — вы теряете вес без диет. Вес уменьшается на глазах, хотя вы не переходили на диету и не занялись новым спортом — это может значить, что организм начинает истощать запасы по причине того, что не может получить полезные вещества извне. Здесь обязательно нужна консультация специалиста.

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