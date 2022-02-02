Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-3° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
5 часов назад

Названы способы пить спиртное без риска стать алкоголиком

Эксперт британской клиники по лечению зависимостей Delamere Мартин Престон назвал несколько способов, как подойти к распитию спиртного «осознанно», не опасаясь возможности стать алкоголиком. Об этом сообщает «Медик Форум».

Названы способы пить спиртное без риска стать алкоголиком
Фото:  Pixabay Pixabay

Специалист отметил, что часто пьющие люди рискуют слишком сильно втянуться в этот процесс и сильно навредить своему здоровью. В первую очередь необходимо настроить себя так, чтобы удержаться от того, чтобы начать пить до конца рабочей недели. По словам Престона, люди начинают это делать из-за физической и моральной усталости от работы, однако, если при этом выпивать еще и на выходных, человек начнет чувствовать себя истощенным и разбитым.

Также медик призвал воздержаться от распития шотов или смешивания разных видов алкогольных напитков, так как это может привести к быстрой потере контроля и неприятным последствиям на утро. Он советует в перерывах между употреблением спиртных напитков, а также перед сном выпивать немного воды, чтобы не допустить обезвоживания организма. Наконец, важно уметь отказываться выпивать «за компанию» и принимать решение провести вечер в трезвом уме, что поможет в развитии самоконтроля.

Ранее главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил россиян об опасности употребления алкоголя при простуде, ОРВИ и COVID-19. По его словам, спиртосодержащие напитки вызывают дополнительную нагрузку на сердце и интоксикацию.

8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители