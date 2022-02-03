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1 час назад

Как использовать мед не по прямому назначению

Кроме того, что мед является вкусным и полезным продуктом, который советуют регулярно употреблять многие специалисты, у него есть и другие возможные способы использования. Читайте о них в материале "Рамблера".

Как использовать мед не по прямому назначению
Фото: DepositphotosDepositphotos

Для лечения ожогов

Мед очень эффективен в заживлении ожогов. Он ускоряет регенерацию тканей, оказывает успокаивающее действие и бактерицидный эффект, что предотвращает возможность возникновения инфекций. Достаточно лишь смазать тонким слоем меда поврежденное место и обновлять его по мере впитывания.

Для избавления от перхоти

Мед известен противогрибковым действием, поэтому способен избавить от перхоти. Можно просто добавить немного меда в любимый шампунь или втирать его в кожу головы. Во втором случае следует столовую ложку меда смешать с чайной ложкой воды и втереть смесь в кожу головы. Оставить на 1-2 часа и смыть теплой водой. Такую процедуру следует проводить 2-3 раза в неделю.

Для заживления растяжек и шрамов

С помощью меда можно осветлить и даже заживить рубцы, оставшиеся на коже, поскольку продукт богат антибактериальными и противовоспалительными соединениями, которые ускоряют регенерацию кожи. Что в свою очередь ведет в более быстрому рассасыванию рубцов. Для скорейшего эффекта смешайте ложку меда с ложкой оливкового масла и нанесите на поврежденный участок кожи. Сверху положите кусок нагретой ткани и оставьте до полного ее остывания.

Средство от похмелья

От неприятных ощущений наутро после веселой вечеринки поможет избавиться чай с медом и имбирем. В меде содержится фруктоза, которая помогает ускорить выведение алкоголя из организма, а имбирь способен успокоить раздражение органов пищеварения, а также устранить тошноту.

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