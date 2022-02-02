Как кубик льда на вагусе поможет быстрее уснуть

Пользовательница TikTok @heyfrankiesimmons поделилась лайфхаком, который поможет расслабиться и быстро заснуть. Девушка кладет на грудь пакет льда, тем самым стимулируя блуждающий нерв, или «вагус». Видео с советом получило 697 тысяч лайков и 7,5 тысяч комментариев.
Фрэнки рассказывает, что много лет мучалась от непостоянного сна.
«Пару лет назад для меня было обычным явлением просыпаться в 4 утра с тревогой. Мне приходилось вставать с постели и заниматься дыханием, работой с энергией, пить чай, чтобы успокоиться и заснуть. И все изменилось в тот день, когда я узнала о том, что можно охладить блуждающий нерв».
Блуждающий нерв (лат. nervus vagus) — это часть вегетативной системы, самый длинный черепной нерв: он идет от мозга к брюшной полости. «Вагус» контролирует большую часть парасимпатической нервной системы, которая отвечает за успокоение и расслабление после стресса.
Схема блуждающего нерва
Фрэнки утверждает, что прикладывание холодного помогает снять воспаление, стимулирует блуждающий нерв и помогает ему работать. Например, многие люди успокаиваются и расслабляются после плавания в холодной реке или холодного душа.
Чтобы быстрее уснуть, девушка предлагает положить на центр груди пакет со льдом, обернутый полотенцем. Чтобы не перестудить органы, процедуру следует проводить не дольше 15 минут.
«Когда у меня не было пакета со льдом, я просто подходила к морозилке, брала пачку гороха, клал между грудями и возвращалась обратно. Это изменило мою жизнь. Я хочу, чтобы все знали об этой магии», — отмечает девушка.