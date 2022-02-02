Как кубик льда на вагусе поможет быстрее уснуть

«Пару лет назад для меня было обычным явлением просыпаться в 4 утра с тревогой. Мне приходилось вставать с постели и заниматься дыханием, работой с энергией, пить чай, чтобы успокоиться и заснуть. И все изменилось в тот день, когда я узнала о том, что можно охладить блуждающий нерв».