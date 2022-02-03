Храп и страх показаться в обществе: когда пора делать ринопластику

Желание клиента – закон, но всегда ли клиент разумен в своих желаниях? Нередко к мыслям о пластической операции приводят не реальные потребности, а сиюминутные прихоти пациентов. "Рамблер" выяснил, действительно ли вам нужна операция по коррекции носа. Об этом подробно рассказал пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic и эксперт по ринопластике, доктор медицинских наук Тигран Алексанян.
Сейчас в тренде естественность и бодипозитив, что не может не радовать. Но многим людям все-таки хочется стать ближе к своим идеалам внешности, а достигают они этого часто с помощью пластических операций.
Бывает и так, что комплексы по поводу внешности не дают человеку раскрыться, ему некомфортно в обществе, а отражение в зеркале не вызывает радости, поэтому пластическая операция действительно может качественно изменить всю жизнь. Нередки такие примеры среди звезд, когда после изменения формы носа карьера сразу идет в гору.
Повреждения носа – не такая и редкость. Часто с травмами сталкиваются борцы, боксеры и все, кто профессионально занимается спортом. Результатом даже маленькой, незначительной травмы, такой как падение с качелей или удар в драке, может стать нарушение и внешнего вида носа, и внутреннего строения. В этом случае ринопластика не только привнесет косметические изменения, но и нормализует дыхание.
Все наше тело подвержено естественному процессу старения, и нос не является исключением. В этой зоне с возрастом происходят свои изменения: кожа и мышцы теряют упругость, происходит деформация кончика носа, он опускается, из-за чего лицо приобретает утомленный, старческий вид. Ринопластика может быть и антиэйдж-операцией, сделав внешность взрослого пациента моложе и эффектнее.
Затрудненное носовое дыхание – распространенная проблема, с которой сталкивался практически каждый. Самая частая причина для этого – искривленная носовая перегородка. Причин может быть множество: травмы, врожденные дефекты, индивидуальные особенности строения носа.
Многие игнорируют проблемы с носовым дыханием, пока они не становятся критичными. Например, возникает храп ночью и удушье. Постоянный недостаток воздуха может привести к кислородному голоданию мозга, быстрой утомляемости и снижению иммунитета.
Для коррекции перегородки проводят септопластику – операцию, работающую только с внутренним строением носа. Но нередко пациенты решают совместить внутренние изменения с коррекцией косметических дефектов, и получают за одно вмешательство идеально работающий и выглядящий нос.
К сожалению, не всегда ринопластика может только порадовать своим результатом, считается, что эту пластическую операцию переделывают чаще всего. Нос имеет сложное внутреннее строение, даже незначительные вмешательства в анатомию носа могут иметь ряд последствий, которые не сможет на сто процентов спрогнозировать даже опытный хирург.
Поэтому так важно подбирать грамотного специалиста и четко соблюдать его рекомендации во время реабилитационного периода. Страх снова ложиться под нож заставляет пациентов откладывать повторную операцию, но это может вызвать череду неприятностей, которые достаточно сильно могут отразиться не только на внешности, но и общем состоянии здоровья.