Храп и страх показаться в обществе: когда пора делать ринопластику

Желание клиента – закон, но всегда ли клиент разумен в своих желаниях? Нередко к мыслям о пластической операции приводят не реальные потребности, а сиюминутные прихоти пациентов. "Рамблер" выяснил, действительно ли вам нужна операция по коррекции носа. Об этом подробно рассказал пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic и эксперт по ринопластике, доктор медицинских наук Тигран Алексанян.

Косметические изменения

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Сейчас в тренде естественность и бодипозитив, что не может не радовать. Но многим людям все-таки хочется стать ближе к своим идеалам внешности, а достигают они этого часто с помощью пластических операций.

Бывает и так, что комплексы по поводу внешности не дают человеку раскрыться, ему некомфортно в обществе, а отражение в зеркале не вызывает радости, поэтому пластическая операция действительно может качественно изменить всю жизнь. Нередки такие примеры среди звезд, когда после изменения формы носа карьера сразу идет в гору.

Последствия травмы

Повреждения носа – не такая и редкость. Часто с травмами сталкиваются борцы, боксеры и все, кто профессионально занимается спортом. Результатом даже маленькой, незначительной травмы, такой как падение с качелей или удар в драке, может стать нарушение и внешнего вида носа, и внутреннего строения. В этом случае ринопластика не только привнесет косметические изменения, но и нормализует дыхание.

Возрастная деформация носа

Все наше тело подвержено естественному процессу старения, и нос не является исключением. В этой зоне с возрастом происходят свои изменения: кожа и мышцы теряют упругость, происходит деформация кончика носа, он опускается, из-за чего лицо приобретает утомленный, старческий вид. Ринопластика может быть и антиэйдж-операцией, сделав внешность взрослого пациента моложе и эффектнее.

Проблемы с дыханием

Затрудненное носовое дыхание – распространенная проблема, с которой сталкивался практически каждый. Самая частая причина для этого – искривленная носовая перегородка. Причин может быть множество: травмы, врожденные дефекты, индивидуальные особенности строения носа.

Многие игнорируют проблемы с носовым дыханием, пока они не становятся критичными. Например, возникает храп ночью и удушье. Постоянный недостаток воздуха может привести к кислородному голоданию мозга, быстрой утомляемости и снижению иммунитета.

Для коррекции перегородки проводят септопластику – операцию, работающую только с внутренним строением носа. Но нередко пациенты решают совместить внутренние изменения с коррекцией косметических дефектов, и получают за одно вмешательство идеально работающий и выглядящий нос.

Последствия предыдущей ринопластики

К сожалению, не всегда ринопластика может только порадовать своим результатом, считается, что эту пластическую операцию переделывают чаще всего. Нос имеет сложное внутреннее строение, даже незначительные вмешательства в анатомию носа могут иметь ряд последствий, которые не сможет на сто процентов спрогнозировать даже опытный хирург.