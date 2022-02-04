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2 часа назад

Врачи называли родинку женщины "безобидной", а она оказалась раком

В Великобритании женщина скончалась от рака после

Врачи называли родинку женщины "безобидной", а она оказалась раком
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

восьми лет игнорирования врачами "безобидной" родинки. Об этом сообщает The Sun.

По словам мужа умершей Шарлоты Кернс Ричард, в 2009 году на левой руке жены появился небольшой нарост. Женщина обратилась к врачу, который заявил, что беспокоиться не о чем.

Однако нарост увеличивался в размерах и в итоге стал цепляться за одежду. В 2013 году Кернс провели операцию по удалению родинки, но через два года она выросла снова, и женщин понадобилась повторная операция. Через четыре года нарост появился вновь, и его опять удалили.

В 2019 году у Шарлоты Кернс случился приступ, и только тогда была проведена биопсия. Оказалось, что родинка была злокачественной меланомой. Более того, за то время, пока врачи игнорировали новообразование, метастазы раковой опухоли проникли в мозг женщины.

Она перенесла операцию и курс химиотерапии, но выяснилось, что болезнь уже находилась в неизлечимой стадии и распространилась на легкие и позвоночник.

Британка скончалась в ноябре 2021 года. А ее родные судятся с врачами, которые допустили ошибку.

До этого мы рассказывали, когда родинка становится опасной.

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